Vanguard Mining meldet Abschluss der Privatplatzierung von Einheiten

-NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT-

Vancouver, BC – 1. August 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. („Vanguard“ oder das „Unternehmen“) (CSE: UUU | OTC: RECHF | Frankfurt: SL5) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 22. Juli 2025 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens (die „LIFE-Einheiten“) zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption (hierin definiert) abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 1.924.444,65 $ eingenommen hat (das „LIFE-Emissionsangebot“). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „LIFE-Aktie“) und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „LIFE-Warrant“). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von achtzehn (18) Monaten ab dem Abschluss des LIFE-Emissionsangebots zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 0,22 $, vorbehaltlich einer Vorverlegung des Verfallsdatums auf 30 Tage nach der entsprechenden Ankündigung, sollte der Kurs der Stammaktien des Unternehmens an fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,32 $ oder mehr betragen (das „Vorverlegungsrecht“).

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Vorschriften und in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions („NI 45-106“) stand das LIFE-Emissionsangebot im Rahmen der Listed Issuer Financing Exception gemäß Teil 5A von NI 45-106 (die „Listed Issuer Financing Exception“) Käufern mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, offen. Die Wertpapiere, die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption angeboten werden, sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen nicht an eine Haltedauer gebunden.

In Verbindung mit dem Emissionsangebot zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovision in Gesamthöhe von 131.755,60 $$ in bar und begab insgesamt 878.371 nicht übertragbare Vermittler-Warrants (jeder ein „Vermittler-Warrant“). In Übereinstimmung mit den Richtlinien der CSE berechtigt jeder Vermittler-Warrant den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von achtzehn (18) Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,22 $.