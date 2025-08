Battery X Metals schließt grundlegende Datenaufbereitung ab und schreitet zur Verarbeitungsphase bei der KI-gestützten Exploration kritischer Batteriemetalle in Nevada, USA, voran

Wichtigste Punkte der Pressemitteilung:

Die grundlegende Datenaufbereitungsphase für die KI-gestützte Explorationsinitiative von Battery X Discoveries in Nevada wurde abgeschlossen. Das Projekt ist nun in die Datenverarbeitungsphase als Teil des geplanten strategischen Joint Ventures mit TerraDX übergegangen. Rund 60 kuratierte geologische Datenpunkte, die aus öffentlichen und privaten Datensätzen stammen, werden mit dem proprietären KI-Modell von TerraDX verarbeitet. Es werden fortschrittliche Feature-Engineering-Techniken eingesetzt, um die Fähigkeit des Modells zur Identifizierung von Mineralzielgebieten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu verbessern. Diese Initiative ist ein wichtiger Bestandteil der umfassenden 360-Grad-Strategie von Battery X Metals entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Batteriemetalle, die die Exploration, die Gewinnung von Materialien in Batteriequalität und die Verlängerung der Lebensdauer von EV-Batterien durch patentierte Software- und Hardwaretechnologien umfasst.

VANCOUVER, British Columbia – 1. August 2025 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE: BATX) (OTCQB: BATXF) (FWB: 5YW, WKN: A40X9W) („Battery X Metals“ oder das „Unternehmen“) ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, gibt unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 25. April 2025 bekannt, in der angekündigt wurde, dass seine 100-%-Tochtergesellschaft Battery X Discoveries Inc. („Battery X Discoveries“) eine verbindliche Absichtserklärung (die „MOU“) mit TerraDX Discoveries Inc. („TerraDX“) und MineMind Metals Inc. unterzeichnet hat, die einen strategischen Joint-Venture-Rahmen für die gemeinsame Batteriemetallexploration im US-Bundesstaat Nevada unter Verwendung innovativer, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierender Modelle zur Mineraliensuche schafft, dass die grundlegende Datenaufbereitungsphase der Initiative jetzt abgeschlossen und das Projekt in die Datenverarbeitungsphase übergegangen ist.