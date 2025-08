Verbraucherschutzzentrale verklagt drei Airlines wegen Handgepäck-Gebühren

Osnabrück (ots) - Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) hat wegen

"unzulässiger" Handgepäck-Gebühren Klage gegen easyJet und zwei weitere Airlines

erhoben. "Ryanair, easyJet & Co. locken mit Flugpreisen, die nicht das gesamte

angemessene Handgepäck umfassen. Das ist Verbrauchertäuschung und verstößt gegen

geltendes Recht", sagte vzbv-Vorständin Ramona Pop im Interview mit der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Fluggesellschaften sind verpflichtet, angemessenes

Handgepäck ohne Extrakosten zu befördern. Die derzeit oft von den

Fluggesellschaften angelegten Maßstäbe für Handgepäcksgrößen widersprechen

EU-Recht."



Tatsächlich umfasse der Preis oft nur ein einzelnes Mini-Gepäckstück. Für

größeres oder zusätzliches Handgepäck müssten Flugreisende draufzahlen.

Europaweit seien davon jährlich Millionen Passagiere betroffen.





In einem ersten Schritt hatte der vzbv zahlreiche Airlines, darunter Ryanair,

deswegen abgemahnt. "Gegen easyJet, Wizzair und Vueling Airlines haben wir

darüber hinaus Klagen eingereicht, weil sie aus unserer Sicht unzulässige

Gebühren einstreichen und somit Verbraucher täuschen, was die Flugpreise

angeht", so Pop zur "NOZ". "Die Verfahren laufen. Die Europäische Union sollte

klare Standards und Maße für kostenfreies Handgepäck erlassen. Denn die

Verbraucher müssen vor Kostenfallen geschützt werden." Das Vorgehen sei Teil

einer europaweiten Aktion.



Zu easyJet nannte der vzbv der "NOZ" Details: Im Flugpreis enthalten sei nur die

Mitnahme einer kleinen Tasche mit Maßen von maximal 45 x 36 x 20 Zentimetern.

Dabei müsste aus Sicht der Verbraucherzentrale auch ein größeres Gepäckstück im

Preis inbegriffen sein. Ein weiteres Handgepäckstück könne gegen Aufpreis dazu

gebucht werden. Der Aufpreis steige aber erneut, wenn der Fluggast das angeblich

zu große oder das zweite Gepäckstück erst am Gate anmelde.



Die Klage gegen easyJet Airline Company Limited ist beim Kammergericht Berlin

eingereicht worden, die Klage gegen WizzAir Hungary Ltd. liegt beim

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, das Verfahren gegen Vueling Airlines S.A.

beim Oberlandesgricht Hamm, teilte der vzbv weiter mit. Die Verbraucherschützer

stützen sich nach eigenen Angaben unter anderem auf ein Urteil des Europäischen

Gerichtshofes aus dem Jahr 2014. Demnach handelt es bei der Mitnahme von

Handgepäck um einen unverzichtbaren Bestandteil der Beförderung von Fluggästen

und nicht um eine Extraleistung der Airline. Für Handgepäck darf aus Sicht der

Verbraucherzentrale kein Zuschlag verlangt werden, sofern Gewicht und

Abmessungen vernünftigen Anforderungen entsprechen und Sicherheitsbestimmungen

erfüllt werden. Diese Bedingungen erfüllt aus Sicht der Verbraucherzentrale auch

das Handgepäck, das die sieben abgemahnten und verklagten Fluggesellschaften

bislang nur gegen Zusatzentgelt befördern.



Bereits im vergangenen Mai hatten der europäische Verbraucherverband BEUC und 16

nationale Mitgliedsorganisationen Beschwerde bei der EU-Kommission und den

europäischen Verbraucherschutzbehörden gegen die Gebührenpraxis der sieben

Fluggesellschaften erhoben. Aus Sicht der Verbraucherzentrale braucht es eine

Standardisierung für ein praxistaugliches Handgepäck. Der konkrete Vorschlag:

Das Kantenmaß des Gepäckes sollte mindestens 115 Zentimeter und das Gewicht zehn

Kilogramm betragen dürfen. Der vzbv fordert zudem, dass neben einem kleinen

Handgepäck ("Personal Item") ein in Abmaßen und Gewicht übliches Handgepäck ohne

Aufpreis im Flugpreis enthalten sein muss.



Pressekontakt:



Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6088972

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung