Knallt es am Montag bei Silber? Silberpreis vor massiver Bewegung

Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für Juli wirbelte am Freitag das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten dramatisch durcheinander. Der US-Dollar fiel in sich zusammen. Der wichtige US-Dollar-Index setzte deutlich zurück. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen brachen regelrecht ein. Dax, S&P 500 und nicht zuletzt der Nasdaq 100 gingen mit knackigen Verlusten ins Wochenende. Die Nervosität ist zurück. Der Goldpreis schoss hingegen nach oben. Es scheint sich zu bewahrheiten, dass Gold zuletzt nur konsolidiert(e) und jederzeit bereit war bzw. ist, in Richtung 4.000 US-Dollar loszustürmen . Dass Silber am Freitag nicht ganz so kräftig zulegen konnte wie Gold, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass gewaltiger Druck im Kessel herrscht und es wohl nur eine Frage der Zeit ist, bis der Silberpreis Fahrt aufnehmen wird.

Die Gold-Silber-Ratio

Gold beendete die Handelswoche bei 3.362 US-Dollar und Silber bei 37 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio beläuft sich entsprechend auf über 90. Damit kehrte die Ratio nach längerer Zeit wieder über die 90 zurück.

In den letzten Wochen schien Silber Gold ein wenig den Rang abzulaufen. Die Gold-Silber-Ratio ging zurück und pendelte sich im Bereich von 87 / 88 ein, nachdem sie noch im April und Mai dreistellig notierte. Nun ist also die erneute Rückkehr der Ratio über die 90 zu beobachten. Das Ganze sollte man jedoch noch nicht überbewerten. Es ist zunächst nur eine Momentaufnahme. Der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag und die damit einhergehenden Turbulenzen, die ja zudem noch durch geopolitische (scharfer Ton zwischen USA und Russland) und handelspolitische Faktoren (Zölle) verstärkt wurden, setzten die üblichen Mechanismen in Gang. Gold wird in einer ersten Reaktion als sicherer Hafen angesteuert. Gold ist nun einmal der Inbegriff von Sicherheit. Die letzten Wochen haben allerdings auch gezeigt, dass Silber als Alternative immer größere Bedeutung erfährt. Insofern sollte es nicht überraschen, wenn eine zunehmende Risikoaversion dazu führt, dass Silber verstärkt als sicherer Hafen wahrgenommen wird und der Silberpreis entsprechend nachzieht.

Zusammengefasst - Silberpreis vor massiver Bewegung

Die bereits in vorherigen Silber-Kommentaren an dieser Stelle thematisierte Ausbruchssituation aus dem ansteigenden Dreieck ist - da der Silberpreis noch immer oberhalb von 35 US-Dollar notiert - unverändert intakt. Zuletzt verlor die Bewegung an Schwung, doch das könnte sich nun im Rahmen der neuen Gemengelage ändern. Dem Wochenstart kommt vor diesem Hintergrund eine große Bedeutung zu. Gelingt es Silber vom Start weg, Druck zu machen, könnte es ganz schnell wieder in Richtung 40 US-Dollar gehen. Kurzum. Unter fundamentalen Aspekten lässt sich noch keine obere Trendwende bei Silber ausmachen. Gleiches gilt aus charttechnischer Sicht. Solange Silber oberhalb von 35 US-Dollar / 34 US-Dollar notiert, bleiben die Bewegungsziele bei 43 US-Dollar (leitet sich aus der Auflösung des Dreiecks ab) und 50 US-Dollar intakt. Ein Rücksetzer unter die 34 US-Dollar würde hingegen eine Neubewertung notwendig machen. Die Aktien von Silberproduzenten – wie Pan American Silver, Hecla Mining etc. – bleiben unverändert interessant.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

