Porsche, Lufthansa, Mercedes – schwieriger August?

Der von uns erwartete „schwierige August“ beginnt punktgenau zum Monatsstart. Daimler Truck reiht sich ein in die bösen Nachrichten deutscher Industrietitel und im Grunde kann man von Evonik bis Daimler über Lanxess und BASF hinweg sagen – die Saat von Ursula von der Leyen in Kooperation mit grün-linker Industriepolitik geht leider auf. Ablesen kann man das übrigens auch am Mittelstand und Zulieferer der Autoindustrie in Baden-Württemberg möchte man dieser Tage auch nicht sein – und schon gar nicht mit Einkäufern der großen Konzerne verhandeln. Übrigens – Börsennotiz ist da keine Alleinstellung – auch bei Bosch rappelt es.

Hier geht es direkt zu den jeweiligen Bestellseiten: