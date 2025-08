Nvidia – der große Gewinner

Wir sind long auf Nvidia – und profitieren davon aktiv. Unsere Leser sind via Call-OS VD9BDK dabei.

Kaufe das Gerücht und verkaufe den Fakt. Dieses alte Börsensprichwort wird Ende Juli aktueller denn je und auch der Dollar könnte sich erholen.

Das war die ganze Aufregung also wert? Die EU einigt sich mit Donald Trump auf Zölle in Höhe von 15 Prozent. Honoriert wurde dies mit einem DAX am Montag nach der Einigung auf einem Level von 24.550 Zählern. Aber war nicht eine Zoll-Androhung von 20 Prozent im Frühjahr Auslöser für einen richtig satten kleinen Crash? So ganz passt es nicht zusammen und deshalb hilft ein Blick auf die Zahlen 2025. Denn per Saldo Ende Juli zeigen sich die Kapitalmärkte 2025 in Hochform – oder in Aufruhr, je nachdem, wann und wo man hinschaute. Zwischen geopolitischen Spielzügen à la Trump und einer erneut entflammten Zollrhetorik war die erste Jahreshälfte alles andere als langweilig. Besonders deutlich wurde das am US-Dollar, der sich nicht etwa festigte, sondern spektakulär ins Abseits manövrierte: Gegenüber dem Euro rutschte der Greenback auf den tiefsten Stand seit dreieinhalb Jahren. „Es war auch das schwächste Halbjahr des US-Dollar seit Jahrzehnten“, ordnet Vanyo Walter von RoboMarkets ein.

FX-Trading als Königsdisziplin

Privatanleger kümmern sich selten um Wechselkurse. Zu komplex, zu weit weg vom Tagesgeschäft. Das bleibt meist den globalen Portfoliomanagern mit ihren Absicherungsstrategien überlassen. Doch 2025 zeigte eindrucksvoll: Wer die Devise nicht kennt, zahlt drauf. In lokaler Währung sieht die Zwischenbilanz zwar glänzend aus: Der DAX legte nach den Daten der Börse München über 20 Prozent zu, das beste erste Halbjahr seit 2007. Auch im Vergleich zum Euro Stoxx 50 mit plus acht Prozent oder den US-Indizes mit Gewinnen von vier bis sechs Prozent ein starkes Ergebnis.