DLA Piper berät Grupo Cox bei der Übernahme von Iberdrola Mexico für 4,2 Milliarden US-Dollar

NEW YORK, 2. August 2025 /PRNewswire/ -- DLA Piper hat Grupo Cox (Cox), ein führendes spanisches multinationales Wasser- und Energieunternehmen, bei der Übernahme der Vermögenswerte von Iberdrola in Mexiko für 4,2 Milliarden US-Dollar beraten - einer der größten grenzüberschreitenden Energiegeschäfte des Jahres.

"Ich möchte dem Team von DLA Piper unter der Leitung von Francisco Cerezo und Mauricio Valdespino meine große Anerkennung für die bei dieser Transaktion geleistete Arbeit aussprechen", sagte Antonio Medina Cuadros, Chief Legal Officer und Generalsekretär der Grupo Cox. "Ihre Professionalität und unermüdliche Arbeitsmoral gingen weit über das hinaus, was man von einem Rechtsbeistand erwarten kann. Ihre herausragenden Leistungen und ihr Engagement waren zweifelsohne einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg dieser komplexen Transaktion.

Neben Cerezo (Miami) wurde das grenzüberschreitende DLA Piper-Team von Partner Mauricio Valdespino (Mexiko-Stadt) geleitet und umfasste die Partner Edgar Romo, Guillermo Aguayo, Roberto Ríos (alle Mexiko-Stadt), Robert da Silva Ashley (Miami), Michael McGuiness, Amadeu Ribeiro, Frank Mugabi (alle New York), Yoko Takagi (Madrid) und Senior Associate Joseline Rodriguez (Miami) zu einem Team von mehr als 40 DLA Piper-Anwälten.

Mit mehr als 1.000 Anwälten für Gesellschaftsrecht weltweit hilft DLA Piper seinen Mandanten bei der reibungslosen Durchführung komplexer Transaktionen und unterstützt sie in allen Phasen ihrer Entwicklung. Laut Mergermarket ist die Kanzlei seit 15 Jahren in Folge die Nummer eins im weltweiten M&A-Volumen und laut PitchBook die Nummer eins im Bereich VC, PE und M&A in Bezug auf das kombinierte weltweite Deal-Volumen.

Das Team von DLA Piper in Lateinamerika bietet inländischen und multinationalen Unternehmen, die in der gesamten Region tätig sind, umfassende Rechtsberatung. Unser integrierter Ansatz für die Betreuung von Mandanten verbindet lokales Wissen mit den Ressourcen der globalen Plattform von DLA Piper. Mit mehr als 400 Anwälten in Argentinien, Brasilien, Chile, Mexiko, Peru und Puerto Rico sowie unseren grenzüberschreitenden Anwälten in den USA arbeiten unsere Teams häufig mit unseren Fachleuten in der gesamten lateinamerikanischen Region, auf der Iberischen Halbinsel und rund um den Globus zusammen. Die globale Plattform von DLA Piper mit über 90 Büros in mehr als 40 Ländern ermöglicht es uns, alle rechtlichen und geschäftlichen Anforderungen unserer Mandanten zu erfüllen, unabhängig davon, ob sie in Lateinamerika ansässig sind oder dort Geschäfte machen wollen. Weitere Informationen finden Sie unter Lateinamerika | DLA Piper

Die Kanzlei erhielt vor kurzem die höchste Bewertung für den Kundenservice von Anwaltskanzleien im BTI Client Service A-Team 2025 Bericht, der Anwaltskanzleien mit außergewöhnlichem Service auf der Grundlage von Kundenfeedback identifiziert.

