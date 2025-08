Am 9. August droht der nächste Zoll-Hammer von Trump für die BRICS

Die Aktienmärkte gaben zwar am Freitag zwar kräftig nach (DAX -2,66%) nach, befinden sich damit aber noch nahe der neuen Allzeit-Hochs. Die Anleger scheinen sich allmählichen an die wenig kalkulierbare Zollpolitik von Trump zu gewöhnen, wobei man die richtigen Auswirkungen der Zollpolitik wohl erst gegen Ende des Jahres erkennen kann. Noch besser als die meisten westlichen Börsen entwickeln sich wieder einmal die Börsen aus Osteuropa, allen voran die Warschauer Börse mit einem Plus des PTX-Index von 37% seit Jahresbeginn.

Der US-Präsident Trump hält die Anleger mit seiner übertriebenen und wenig kalkulierbaren, zum Teil willkürlichen Zollpolitik in Atem. Nach den für Trump erfolgreichen Zoll-Deals mit Großbritannien (+10%), Japan (+15%) und der EU (+15%) droht nun der nächste Zollhammer für die Schweiz mit 39%. Noch größeres Ungemach droht aber den BRICS-Ländern (bisher +10%, nur Brasilien +50%), falls Russland das Ultimatum für den 8. August auslaufen lässt. Denn dann droht Trump nicht nur mit scharfen Sanktionen gegen Russland, sondern mit einem Zoll von 100% für alle Verbündete von Russland und das sind erster Linie die BRICS-Länder, wobei Brasilien schon jetzt einen Zoll von 50% auferlegt bekam. Die Zollerhöhungen für alle Länder sollen aber erst am 7. August und nicht wie anfangs angedacht am 1. August in Kraft treten, weil die Zollbehörden mehr Zeit für die Anpassung benötigen.

Endspurt bei Trumps Zoll-Marathon

Der US-Präsident Trump legt jetzt einen Endspurt ein beim Zoll-Verhandlungs-Marathon. Die bisherigen Verhandlungen kann er als Erfolg für sich verbuchen, denn er konnte die Zölle von Großbritannien auf 10%, für alle BRICS-Länder auf 10% (mit Ausnahmen von Brasilien auf 50%), für Japan auf 15% und für die EU auf 15% erhöhen, was zwar weniger ist als zuvor angedroht, aber wesentlich höher als zum Jahresbeginn. Jetzt droht er der Schweiz mit einer Zollerhöhung auf 39% und Kanada soll auch noch einen höheren Zoll erhalten. Die Zollerhöhungen für alle Länder sollen aber erst am 7. August und nicht wie anfangs angedacht am 1. August in Kraft treten, weil die Zollbehörden mehr Zeit für die Anpassung benötigen. Trump beruft sich bei den mehr oder weniger willkürlich erhobenen Zölle auf den Notstand. Es ist aber fraglich, ob dies berechtigt ist. Das wird wohl demnächst der Supreme Court zu entscheiden haben, der ihm aber wohlgesonnen ist.