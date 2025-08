Buffetts Depotleiche: Berkshire muss Milliarden auf Kraft Heinz abschreiben

Berkshire Hathaway erzielte im zweiten Quartal einen operativen Gewinnrückgang von 4 Prozent, hauptsächlich durch niedrigere Versicherungsprämien. Das Unternehmen berichtet auch von einem Rückgang bei den Aktiengewinnen, was zu einem Rückgang des Nettogewinns auf 12,37 Milliarden US-Dollar führte, verglichen mit 30,35 Milliarden im Vorjahr. Der Umsatz fiel um 1 Prozent auf 92,52 Milliarden US-Dollar. Buffett, der das Unternehmen seit 1965 führt, bleibt seiner Philosophie treu: Investitionen nur dann tätigen, wenn sie sinnvoll erscheinen.

Eine Investition, die immer weniger sinnvoll erscheint, ist die 27,4-prozentige Beteiligung am Kraft Heinz. Berkshire hat im zweiten Quartal eine Abschreibung von 3,76 Milliarden US-Dollar auf seinen Anteil an dem US-Lebensmittelriesen vorgenommen. Angesichts wachsender Verbraucherpräferenzen für gesündere Alternativen und Eigenmarken sieht sich Kraft Heinz mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Es ist bereits Buffetts zweite große Abschreibung auf Kraft Heinz seit der Fusion von Kraft Foods und H.J. Heinz im Jahr 2015. In den vergangenen 12 Monaten hat die Kraft-Heinz-Aktie fast 30 Prozent an Wert verloren.