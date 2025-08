Carsten Stork Tarif-Schock und Lageraufbau: Kakao unter Druck Der Kakao-Future an der ICE US verzeichnete in der vergangenen Woche extreme Preisschwankungen mit einem Kursanstieg bis 8.723 USD, gefolgt von einem scharfen Rücksetzer auf 8.227 USD – ein Wochenminus von 1,01 %.