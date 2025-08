Carsten Stork Trendwende bei den Shorts: Palladium unter Druck, aber mit bullischem Unterton Der Palladium-Future an der CME zeigte sich in der vergangenen Woche von seiner volatilen Seite. Nach einem neuen Bewegungshoch bei 1.312 USD am Dienstag, 30. Juli, rutschte der Kurs im Verlauf der Woche deutlich ab und beendete den Handel am Freitag mit einem Wochenverlust von –2,46 % bei 1.227,50 USD je Unze. Damit verlor das Edelmetall innerhalb weniger Handelstage rund 85 USD an Wert – ein Rücksetzer, der nach dem starken Juli-Anstieg nicht überraschend kommt.