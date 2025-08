Silber: Technischer Rücksetzer – doch die Struktur bleibt bullish!

Der Silber-Future an der CME beendete die vergangene Handelswoche mit einem Verlust von rund –3 % bei 37,105 USD je Unze (Frontmonat). Damit setzte sich die Korrekturbewegung fort, die bereits in der Vorwoche eingesetzt hatte. Auffällig: Bis zur Wochenmitte hielt sich Silber stabil über der 38er-Marke – erst nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch kam es zu einem deutlichen Rücksetzer.

Auslöser war die enttäuschende Reaktion des Marktes auf die Zinspause der Fed: Obwohl die Zinsen wie erwartet nicht verändert wurden, blieb ein klares Signal für baldige Lockerung aus. Das drückte kurzfristig auf alle zinssensitiven Assetklassen – auch auf Edelmetalle. Erst am Freitag keimte nach Veröffentlichung der schwachen US-Arbeitsmarktdaten (nur 73.000 neue Stellen, Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,2 %) wieder Hoffnung auf frühere Zinssenkungen auf. Silber konnte sich daraufhin leicht erholen, ohne jedoch den Wochenverlust wettzumachen.

Die COT-Daten bestätigen weiterhin eine konstruktive Marktlage: Das Managed Money bleibt mit knapp unter 60.000 Netto-Long-Positionen engagiert – ein bullisches Niveau, das die intakte Investmentnachfrage widerspiegelt. Zwar gab es im Wochenvergleich keine signifikante Veränderung, doch der Trend bleibt eindeutig: Die spekulative Marktstruktur unterstützt den mittelfristig positiven Ausblick.

Auch die Saisonalität stimmt nun zunehmend versöhnlich. Silber gehört zu jenen Industriemetallen, die im August historisch häufig wieder an Stärke gewinnen. Typischerweise beginnt diese Phase in der zweiten Augustwoche und kann bis in den September hinein anhalten. Zusammen mit der stabilen Investmentnachfrage (ETP-Zuflüsse, ETF-Bestände) und strukturellen Angebotsdefiziten bleibt der fundamentale Unterbau intakt.

Fazit:

Silber hat in der abgelaufenen Woche einen gesunden Rücksetzer vollzogen – ausgelöst durch geldpolitische Enttäuschung und technische Überdehnung nach der Sommer-Rally. Trotz des Verlustes bleibt das übergeordnete Bild freundlich: Die Positionierung ist stabil bullisch, die Saisonalität spricht für eine mögliche Wiederaufnahme des Aufwärtstrends ab Mitte August. Sollte Silber über der Marke von 36 USD stabilisieren, wären neue Angriffe auf das Jahreshoch im Bereich von 39 USD in den kommenden Wochen durchaus realistisch.