Baumwolle: Schwache Woche – Saisonal noch Gegenwind, aber Bodenbildung möglich

Der Baumwolle-Future (Dezember-Kontrakt, CTZ25) an der ICE US hat in der vergangenen Handelswoche weiter nachgegeben und ist mit einem Wochenverlust von –2,85 % bei 66,42 US-Cent je Pfund ins Wochenende gegangen. Damit wurde der niedrigste Stand seit rund vier Wochen erreicht – und die Abwärtsbewegung dominierte den gesamten Wochenverlauf ohne nennenswerte Gegenreaktionen.

Die Belastungsfaktoren waren breit gestreut: Ein erstarkter US-Dollar verteuerte US-Baumwolle für Käufer außerhalb der Vereinigten Staaten, was die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigte. Zugleich blieben die wöchentlichen Exportzahlen hinter den Erwartungen zurück – insbesondere im Altbestandsgeschäft (2024/25), aber auch bei den Vorverkäufen für die neue Saison. Diese Enttäuschung drückte zusätzlich auf das Sentiment.

Auch aus Sicht des übergeordneten Agrarmarktes war die Woche kein Rückenwind: Schwäche bei Sojabohnen, Mais und Weizen verstärkte die allgemeine Skepsis gegenüber dem gesamten Segment. Dazu kommt: Die Lagerbestände an zertifizierter ICE-Baumwolle blieben mit 21.617 Ballen konstant, ein Zeichen, dass aktuell keine physische Verknappung als Stütze fungiert.

Auf der Positionierungsseite zeigen die aktuellen COT-Daten ein vorsichtiges Bild. Das Managed Money hat seine Netto-Short-Position nicht mehr ausgeweitet – nunmehr 27.250 Kontrakte. Die zusätzliche Short-Aktivität ist überschaubar, was darauf hinweist, dass größere spekulative Abverkäufe bislang ausbleiben. Dieses Verhalten könnte als erstes Zeichen dafür gewertet werden, dass der Markt nach der jüngsten Korrektur auf der Suche nach einem Boden ist.

Saisonal betrachtet befindet sich Baumwolle noch bis etwa Mitte August in einer klassischen Schwächephase – ein saisonales Muster, das in den letzten Jahren häufig auftrat. Ab der zweiten Augusthälfte beginnt jedoch statistisch gesehen eine Aufwärtsperiode, die bis Mitte oder Ende September andauern kann. Sollte sich die Exportseite stabilisieren oder der Dollar schwächer tendieren, könnte diese Saisonalität in den kommenden Wochen an Relevanz gewinnen.

Fazit

Der Cotton-Future steckt aktuell in einem trendlosen Korrekturmodus, geprägt von externem Druck und nachlassender Marktaktivität. Doch das Ausbleiben aggressiver neuer Short-Positionierungen und der bevorstehende saisonale Wendepunkt könnten dem Markt bald Stabilität verleihen. Entscheidend bleibt, ob sich die Nachfrage erholt – etwa durch bessere Exportzahlen oder eine Abschwächung des Dollars. Ohne neue Impulse bleibt Baumwolle kurzfristig anfällig, doch auf mittlere Sicht bestehen durchaus Chancen für eine technische Erholung Richtung 70 US-Cent. Eine Stabilisierung über 70 US-Cent könnte einen neuen Aufwärts-Trend einleiten.