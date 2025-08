Gold-Rebound - Politik und Zinssenkungsfantasie treiben den Preis

Der Gold-Future an der CME zeigte in der vergangenen Handelswoche eine deutliche Erholungsbewegung und schloss am Freitag bei 3.416 USD je Unze, was einem Wochenplus von +0,61 % entspricht. Dabei war die Preisentwicklung stark von geldpolitischen Signalen und politischen Eingriffen geprägt: Während der Kurs zur Wochenmitte infolge der Fed-Sitzung noch auf ein Wochentief von 3.319,20 USD fiel, setzte am Freitag ein markanter Rebound ein – ausgelöst durch einen überraschend schwachen US-Arbeitsmarktbericht.

Die Zahl der neu geschaffenen Stellen blieb im Juli mit nur +73.000 weit hinter den Erwartungen zurück. Zudem wurden die Vormonatszahlen signifikant nach unten revidiert. Diese Daten verstärkten die Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung durch die Fed. Laut FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit für eine erste Senkung um 25 Basispunkte im September bereits bei über 80 %.

Zusätzliche Dynamik erhielt die Entwicklung durch zwei aufsehenerregende Personalentscheidungen: Präsident Trump entließ Erika McEntarfer, die Leiterin des U.S. Bureau of Labor Statistics, unmittelbar nach Veröffentlichung des schwachen Arbeitsmarktberichts. Gleichzeitig kündigte Fed-Gouverneurin Adriana Kugler überraschend ihren Rücktritt zum 8. August an. Beide Entwicklungen erhöhen die politische Einflussnahme auf wirtschaftspolitische Institutionen und könnten als Signal für eine künftig deutlich lockerere Geldpolitik gewertet werden.

Auch die Fundamentaldaten sprechen derzeit für Gold: Die Nachfrage bleibt robust – sowohl die Käufe durch Notenbanken als auch die Zuflüsse in Gold-ETFs lagen im zweiten Quartal auf hohem Niveau. Zudem hat das spekulative Kapital seine Positionierung zuletzt erneut ausgeweitet: Managed Money hält aktuell über 220.000 Netto-Long-Kontrakte – ein klares Zeichen institutionellen Vertrauens in den Markt.

Nicht zuletzt passt auch die Saisonalität ins Bild: Ab Anfang August beginnt traditionell eine starke Phase für den Goldpreis, die typischerweise bis Anfang bis Mitte Oktober anhält.

Fazit

Gold verteidigt sein historisch hohes Kursniveau und bestätigt seine Rolle als Absicherungsinstrument in einem zunehmend politisierten und datengetriebenen Marktumfeld. Die Kombination aus schwachen US-Daten, wachsender politischer Einflussnahme auf Notenbank und Statistikbehörden sowie einer günstigen saisonalen Struktur spricht für weiter steigende Preise. Ein Anstieg in Richtung 4.000 USD je Unze bis Jahresende erscheint unter diesen Bedingungen zunehmend realistisch.