Gold mit Paukenschlag ins Wochenende. Explodiert nun der Goldpreis?

Mit einem Paukenschlag ging der Goldpreis ins Wochenende. Der knackige Preisanstieg von 2 Prozent am Freitag nährt nun die Hoffnungen auf ein Ende der Konsolidierung. Aktuell weist Gold ein brutales Momentum auf. Nun muss es darum gehen, dieses Momentum aufrechtzuerhalten. Die Chancen, dass dieses gelingt, stehen so schlecht nicht, denn Nervosität und Angst sind zurückgekehrt.

Heftige Verwerfungen am Freitag

Ein ums andere Mal wurde an dieser Stelle bereits die Bedeutung des US-Arbeitsmarktberichts für die Finanzmärkte thematisiert. Der Freitag unterstrich diese Bedeutung einmal mehr, denn die schwachen Zahlen für Juli zogen massive Verwerfungen nach sich. Aktienindizes wie Dax, S&P 500 und der heißgelaufene Nasdaq 100 kamen deutlich zurück. Auch der Ölmarkt wurde kalt erwischt. Brent Öl brach den vielversprechend angelaufenen Ausbruchsversuch ab und droht nun, mächtig unter die Räder zu geraten. Auf einen kräftigen Anstieg des Silberpreises, der im Sog des eskalierenden Goldpreises zu erwarten gewesen wäre, wartete man indes vergeblich. Doch Silber könnte nachziehen. Heftige Verwerfungen gab es dafür bereits am Anleihe- und am Devisenmarkt.

Schwacher US-Dollar und sinkende Anleiherenditen schieben Goldpreis an

Der US-Arbeitsmarktbericht schockte den Anleihemarkt. Die für die Bewertung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen gingen in die Knie. Notierten diese unmittelbar vor der Veröffentlichung noch im Bereich von 4,40 Prozent, so brachen diese im weiteren Tagesverlauf auf 4,22 Prozent ein. Sinkende Anleiherenditen sind ein bewährter Preistreiber für Gold. Und auch der Blick auf den Devisenmarkt nährt Hoffnungen auf eine Fortsetzung des Goldpreisanstiegs. Der US-Dollar erlitt am Freitag einen veritablen Schwächeanfall. Der Versuch des wichtigen US-Dollar-Index, die 100 Punkte zurückzuerobern, nahm ein abruptes Ende. Sollte der Index nun auf ein neues 52-Wochen-Tief (aktuelles Tief liegt bei 96,4 Punkten) zurückfallen, könnte das eine neue Schwächephase des Greenbacks einläuten.

Zusammengefasst – Explodiert nun der Goldpreis?

Eine explosive Gemengelage braut sich zusammen. Nervosität und Angst sind zurück an den Aktienmärkten. Der Effekt des schwachen US-Arbeitsmarktberichts wurde durch geopolitische Entwicklungen (Ton zwischen den USA und Russland verschärfte sich) sowie durch das Dauerbrennerthema US-Zölle verstärkt. Sollten die Aktienmärkte, die sich zudem in einer unter saisonalen Aspekten nicht ganz so leichten Phase befinden, in eine Korrektur taumeln, könnte es für den Goldpreis weit nach oben gehen. Die Flucht in den sicheren Hafen könnte gerade erst eingesetzt haben. Die weiteren Stützen des Goldpreises, vor allem sind hier die anhaltenden Käufe der Noten- und Zentralbanken und der physisch besicherten ETF zu nennen, sind intakt. In der aktuellen Phase gilt es zudem, der charttechnischen Konstellation eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Im Chart zeichnet sich eine ansteigende Dreiecksformation (orange) ab. Nicht selten werden diese Formationen über die Oberseite aufgelöst. Ebenfalls nicht selten gibt es zuvor einen Ausbruch über die Unterseite, der sich im Nachhinein als Fehlausbruch herausstellt und in einem fulminanten Anstieg mündet. Bei Silber war unlängst ein ähnliches Bewegungsmuster auszumachen.

Und genau dieses Szenario scheint sich nun bei Gold abzuzeichnen. Um das Ganze zu untermauern, muss Gold nun über die 3.430 US-Dollar (gleichbedeutend mit der Oberseite des Dreiecks) und 3.500 US-Dollar. Sollte das Unterfangen gelingen, würde die Tür in Richtung 4.000 US-Dollar weit aufschwingen.

Kurzum. Die Aufgabenstellung ist klar definiert. Um die Rallye voranzutreiben und das Ende der Konsolidierung zu forcieren, muss der Goldpreis nun über die 3.430 US-Dollar und 3.500 US-Dollar. Auf der Unterseite darf es nicht unter die 3.150 US-Dollar und 2.950 US-Dollar gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig.

Die Quartalsberichtssaison der Goldproduzenten hat ihren Höhepunkt überschritten Während Newmont, Agnico Eagle Mines und Kinross Gold bereits Zahlen präsentierten, wird Barrick Mining erst am 11. August veröffentlichen und damit die Berichtssaison mehr oder weniger beschließen. Die bisherige Bilanz ist durchwachsen. Während Agnico Eagle Mines und Kinross Gold überzeugen konnten, sah es unter anderem bei Alamos Gold nicht ganz so rosig aus. Insgesamt gilt jedoch, dass vor dem Hintergrund des zu erwartenden Anstiegs des Goldpreises Produzentenaktien auf mittlere und lange Sicht unverändert enormes Aufwärtspotenzial versprechen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

