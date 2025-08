Heftiger Kurseinbruch bei Bechtle: Wackelt jetzt auch die Prognose?

Das sah gar nicht gut aus: Am Freitag ging die Aktie von IT-Systemhaus Bechtle um fast 10 Prozent in die Knie. Konkurrent Cancom musste am Freitag sowohl die Prognose für Umsatz als auch für den Gewinn nach unten anpassen.

Aktuell bläst der gesamten Branche heftiger Gegenwind entgegen. Nach einem schwachen ersten Quartal und der bereits kommunizierten Aussicht auf keine nennenswerte Verbesserung im Q2, erwarten Analysten ein insgesamt stagnierendes Umsatzwachstum. Zwar gab es im März eine leichte Erholung, dennoch dürften die Umsätze im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unverändert bleiben, schreibt Warburg-Analyst Andreas Wolf.