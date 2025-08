Tätersuche nach Bahn-Kabelbränden in NRW und Sachsen-Anhalt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach den mutmaßlichen Brandanschlägen auf Kabelnetze der Deutschen Bahn in Nordrhein-Westfalen und in Sachsen-Anhalt laufen die Ermittlungen zu den Tätern. Vieles spreche dafür, dass ein Bekennerschreiben echt sei, das nach den Kabelbränden in Düsseldorf am Donnerstag aus dem linksradikalen Spektrum veröffentlicht worden war, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Die Prüfung des Staatsschutzes sei aber noch nicht zu 100 Prozent abgeschlossen.

Ob es einen Zusammenhang geben könnte zwischen den beiden Kabelbränden in Düsseldorf und dem am Freitagabend ebenfalls mutmaßlich vorsätzlich gelegten Kabelbrand an einer Güterverkehrsstrecke im sachsen-anhaltischen Hohenmölsen, ist noch völlig offen. Die Polizei ermittle in alle Richtungen, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle. Einen offensichtlichen Tatzusammenhang gebe es bislang nicht. Es habe sich auch noch niemand zu der Tat im Burgenlandkreis bekannt.

Anders als auf der dortigen Nebenstrecke für Kohle-Transporte waren die Auswirkungen der Kabelbrände im Transitland NRW enorm. Seit Donnerstag war die bundesweit zentrale Nord-Süd-Achse der Deutschen Bahn zwei Tage lang lahmgelegt.

Nach aufwendigen bis in die Nacht dauernden Reparaturarbeiten an fünf Kabeln auf einer Gesamtlänge von rund 100 Metern hatte die Bahn den Zugverkehr auf der hoch frequentierten Strecke Duisburg-Düsseldorf erst am frühen Samstagmorgen wieder freigeben können. Danach lief der Bahnverkehr wieder rund: Auf den Zuginformationsportalen fanden sich seitdem nur die üblichen kleineren Beeinträchtigungen.

Zehntausende Reisende betroffen



Wie das Unternehmen mitteilte, waren Hunderte Züge im Fern- und Regionalverkehr betroffen, die täglich über diesen Abschnitt durch das Ruhrgebiet fahren. "Die Auswirkungen des Brandanschlags haben Zehntausende Reisende zu spüren bekommen - Pendlerinnen und Pendler genauso wie Urlaubsreisende, beispielsweise auf ihrer Anreise zum Flughafen Düsseldorf."

In NRW atmeten Bahnreisende am Wochenende auf: In der Mitte der Sommerferien können sie ihre Fahrten wie geplant antreten. Auf den Bahnhöfen in Düsseldorf und Duisburg ging alles wieder seinen gewohnten Gang, wie ein dpa-Reporter berichtete. "Der Schienenersatzverkehr ist nicht mehr nötig", teilte die Bahn mit.

In beiden Bundesländern ermittelt der Staatsschutz. In NRW geht die Polizei von Sabotage aus. Auf der linken Plattform "Indymedia" war bereits am Donnerstag ein Bekennerschreiben veröffentlicht worden. Ein "Kommando Angry Birds" reklamiert darin die Tat für sich, die sich demnach gegen "das industrielle System" richtete. Die Gruppe ist nach Angaben von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) "als linksextremistische Mitmach-Kampagne" bekannt./beg/DP/he