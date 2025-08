OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Merz und die AfD:

"Weder nach innen, noch nach außen wirkt die Koalition geschlossen - trotz aller gegenteiligen Bekundungen. Immer mehr Wähler fühlen sich an die unrühmliche Spätphase der Ampel erinnert. Das muss in den Parteizentralen von CDU, CSU und SPD alle Alarmglocken schrillen lassen. Denn die Kontroversen dürften eher noch mehr werden als weniger. Mit den zu erwartenden Vorschlägen für die nötigen Reformen im Renten-, Bürgergeld- und Gesundheitssystem liegen im Herbst heiße Eisen auf dem Kabinettstisch. Die AfD dürfte darauf spekulieren, sich genüsslich zurücklehnen und zusehen zu können, wie sich SPD und Union aneinander abarbeiten. So leicht sollte es die schwarz-rote Koalition den Blauen nicht machen./yyzz/DP/he