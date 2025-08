1.200 Lkws mit Hilfsgütern in Gazastreifen gefahren

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach Angaben der israelischen Militärbehörde Cogat haben in den letzten sieben Tagen 23.000 Tonnen Hilfsgüter die Bevölkerung im Gazastreifen auf dem Landweg erreicht. 1.200 Lastwagen seien in dieser Zeit in das abgeriegelte Küstengebiet eingefahren und von UN- und anderen Organisationen übernommen worden, teilte die Behörde auf X mit.

Israel lässt erst seit Sonntag vor einer Woche wieder Hilfslieferungen im größeren Stil zu. Davor hatte es monatelang keine oder nur wenig humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelassen. Infolgedessen geriet fast die gesamte Bevölkerung an den Rand einer Hungersnot. Israel hatte die Blockade damit begründet, dass es Druck auf die islamistische Hamas ausüben wollte, damit diese die verbliebenen israelischen Geiseln in ihrer Gewalt freilässt.