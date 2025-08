Swatch warnt vor Hysterie

ZÜRICH (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf den 01. August einen Zollsatz von 39 Prozent für die Schweiz festgesetzt. In Kraft treten soll er am 07. August. Auf Nachfrage durch die Nachrichtenagentur AWP rät der Uhrenkonzern Swatch dazu Ruhe zu bewahren.

"Keine Schnellschüsse an Negativismus und Spekulationen und vor allem kein Hyperventilieren.vor allem von den Journalisten. Keep calm", teilte Swatch in einer Stellungnahme an AWP am Sonntag mit./pre/AWP/he