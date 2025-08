CAS SciFinder führt bahnbrechende neue wissenschaftlich fundierte KI-Funktionen ein, um die Effizienz in Forschung und Entwicklung zu steigern und Innovationen voranzutreiben

Columbus, Ohio (ots/PRNewswire) - Bahnbrechende Lösung liefert Wissenschaftlern

schneller umsetzbare Antworten, um wissenschaftliche Entdeckungen zu

beschleunigen



CAS, eine auf wissenschaftliches Wissensmanagement spezialisierte Abteilung der

American Chemical Society, gibt die Einführung der nächsten Entwicklungsstufe

von CAS SciFinder® bekannt, der führenden Plattform für wissenschaftliche Suche

und Erkenntnisse. Durch die Integration fortschrittlicher KI, die für

wissenschaftliche Anwendungen optimiert ist, mit der größten von Menschen

kuratierten Sammlung globalen wissenschaftlichen Wissens ermöglicht CAS

SciFinder Forschern in der gesamten Forschungs- und Entwicklungsbranche,

schneller zu arbeiten und neue Innovationsmöglichkeiten zu erschließen.





Dies stellt die bisher bedeutendste Integration von KI in dasCAS-Lösungsportfolio dar. "Wissenschaftliche Informationen sind vielfältig undkomplex, was es für herkömmliche KI-Tools schwierig macht, sie richtig zuinterpretieren", so Tim Wahlberg, Produktleiter von CAS. "Durch die Anwendungdieser Technologien auf die hochwertigen, strukturierten Daten in der CASContent Collection(TM) und die Einbeziehung unseres Wissenschaftlerteams zurÜberprüfung der fortschrittlichen KI-Modelle konnten wir einen wissenschaftlichintelligenten KI-Ansatz entwickeln, der genaue und zuverlässige Antwortenliefert, auf die sich Wissenschaftler verlassen können."SearchSense, eine Sammlung neuer KI-gesteuerter Suchfunktionen in CAS SciFinder,wurde entwickelt, um wissenschaftliche Informationen in allen F&E-Workflowsbesser zugänglich zu machen und Forschern zu helfen, schneller zu verwertbarenAntworten zu gelangen. Mit einem einzigen Suchfeld können Nutzer eine breitePalette von Anfragen stellen, indem sie einfache Fragen in natürlicher Sprachestellen. Mithilfe von KI-gestützten Zusammenfassungen können Nutzer dieErgebnisse schnell interpretieren und die wichtigsten Informationenherausfiltern, um eine klare Antwort zu erhalten, der sie vertrauen. 93 % derBeta-Tester sind der Meinung, dass die neuen Suchfunktionen in CAS SciFinderihre Effizienz steigern. Die Plattform lernt auch aus den Nutzeraktivitäten, umdie Ergebnisse zu personalisieren und zukünftige Suchen zu optimieren. Um dieSicherheit aller Nutzerabfragen, Ergebnisse und Interaktionen in CAS SciFinderzu gewährleisten, arbeiten die KI-Funktionen in einem geschlossenen System.Mit der Einführung des ersten interaktiven Echtzeit-Planungstools für Synthesen