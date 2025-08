Vancouver, BC, 1. August 2025 / IRW-Press / Graphano Energy Ltd. („Graphano“ oder das Unternehmen“) (TSX-V: GEL; OTC PINK: GELEF; FWB: 97G0) freut sich bekannt zu geben, dass sein Board of Directors einen Forward-Split der Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) genehmigt hat, wobei eine (1) derzeit im Umlauf befindliche Stammaktie in fünf (5) Stammaktien aufgeteilt werden soll (der „Aktiensplit“).

Der Aktiensplit steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und des Abschlusses bestimmter administrativer Vorgänge, einschließlich der Zustellung einer Mitteilung an die Warrant-Inhaber im Einklang mit den Bedingungen des Warrant-Vertrags. Der Stichtag und das Gültigkeitsdatum des Aktiensplits werden bekannt gegeben, sobald sie festgelegt wurden.

Das Unternehmen verfügt zum heutigen Datum über 17.188.268 ausgegebene und ausstehende Stammaktien. Nach Abschluss des Aktiensplits werden sich voraussichtlich etwa 85.941.340 Stammaktien des Unternehmens im Umlauf befinden. Das autorisierte Aktienkapital des Unternehmens bleibt unverändert.

Der Aktiensplit wird auch zu einer anteilsmäßigen Anpassung der Bedingungen aller ausstehenden wandelbaren Wertpapiere des Unternehmens führen, darunter Aktienoptionen und Aktienkaufwarrants. Die Anzahl der Wertpapiere, die bei Ausübung oder Umwandlung begeben werden, und die entsprechenden Ausübungs- und Umwandlungspreise werden nach Maßgabe ihrer entsprechenden Bedingungen angepasst, um dem Aktiensplit Rechnung zu tragen.

Der Aktiensplit erfolgt auf einer „Push-out“-Basis und es besteht daher kein Handelsbedarf für die eingetragenen oder wirtschaftlichen Aktionäre. Bestehende Direct Registration Statements („DRS“), die Stammaktien repräsentieren, haben weiterhin Gültigkeit und sollten von den Aktionären einbehalten werden. Odyssey Trust Company („Odyssey“), die Registrierungs- und Übertragungsstelle des Unternehmens, wird die angemessene Anzahl weiterer Stammaktien elektronisch an CDS Clearing and Depository Services Inc. („CDS“) für die Verbreitung an nicht eingetragene (wirtschaftliche) Aktionäre ausgeben. Odyssey wird auch aktualisierte DRS per Post oder E-Mail an eingetragene Aktionäre schicken, die die zusätzlichen Stammaktien reflektieren, die infolge des Aktiensplits begeben wurden.