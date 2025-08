Perus Bergbau vor Wachstumsschub

In Perus Bergbau stehen die Zeichen auf Wachstum: Die Projektpipeline ist gut gefüllt, Explorationsunternehmen melden laufend Fortschritte. Die günstige Entwicklung an den Metallmärkten dürfte den Boom noch verstärken.

Magma Silver (ISIN: CA5589221004, WKN: A411DV) exploriert das Silber-Gold-Projekt Ninobamba in der peruanischen Region Ayacucho. Wer das Management um CEO Stephen Barley nach den Vorzügen des Projekts fragt, erhält eine ganze Reihe konkreter Antworten. Es sei ein Tier-1-Explorationsziel mit hohem Sulfidierungs-Potenzial analog zu Systemen mit mehreren Millionen Unzen. Aus Schürfgräben sei – als vorläufige Maßnahme vor Bohrungen, die allein Gewissheit bringen können – ein signifikantes Größenpotenzial identifiziert worden. Und der Standort ist günstig: Peru gehört zu den Top-15-Bergbaunationen der Welt und ist der Branche freundlich gesonnen.

Perus Projektpipeline ist gut gefüllt

Der Andenstaat ist bekannt für seine reichen Vorkommen an Kupfer, Silber, Gold, Zink, Blei und anderen Metallen. Bergbau ist ein bedeutender Wirtschaftszweig für Peru – der nach dem Willen der Regierung noch weiter ausgebaut werden soll. Die Regierung prüft derzeit 134 neue Bergbauprojekte mit einem potenziellen Investitionsvolumen von 6 Mrd. USD. Diese umfassen Explorations- und Förderaktivitäten.

Die Regierung verfolgt zwei Ziele. Zum einen soll der industrielle Bergbau durch hohe Investitionen ausgebaut werden. Zum anderen sollen Kleinbergleute in die regulierte Wirtschaft überführt werden. „Diese Investitionen bieten nicht nur wirtschaftliche Chancen, sondern ermöglichen auch die Formalisierung für tausende von Bergbauunternehmen, die derzeit außerhalb des regulatorischen Rahmens arbeiten“, erläuterte Präsidentin Dina Boluarte.

Branchenanalysten prognostizieren, dass die 134 Projekte umfassende Pipeline die Bergbauproduktion des Landes innerhalb von fünf Jahren um 15 bis 20 % steigern und damit die Exportkapazität erweitern könnte. Peru ist dabei schon jetzt ein dynamischer Explorationsstandort, wie in Blick auf jüngste Veröffentlichungen von Metallexplorern zeigt.

Peruanische Metallexplorer mit starken Ergebnissen

Aftermath Silver etwa hat in diesem Jahr bereits sechsmal Bohrergebnisse für das Berenguela Silberprojekt im Südosten des Landes im Departamento Puno etwa 50 km südwestlich der Stadt Juliaca und 6 km nordöstlich der Stadt Santa Lucia vorgelegt. Die letzten Ergebnisse wurden im Juni veröffentlicht: Ein Bohrloch durchteufte 13,8 m mit 558 g/t Ag + 3,16 % Cu + 15,06 % Mn in einer Tiefe von 23,2 m, einschließlich 5,6 m mit 1053 g/t Ag + 2,85 % Cu + 15,80 % Mn in einer Tiefe von 31,4 m.