Alveolus Bio erhält strategische Investition von Shilpa Medicare zur Entwicklung bahnbrechender Lungentherapeutika

Shilpa Medicare fungiert als Hauptinvestor und positioniert Alveolus Bio für klinische Phase-2-Studien und First-in-Human-Studien

CAMBRIDGE, Massachusetts, und BIRMINGHAM, Alabama, USA, und RAICHUR, Indien, 4. August 2025 /PRNewswire/ -- Alveolus Bio, ein bahnbrechendes Biotech-Unternehmen für die Entwicklung von Atemwegsmedikamenten, gegründet von Dr. Vivek Lal von der University of Alabama in Birmingham, US-Bundesstaat Alabama, gibt eine strategische Finanzierungsrunde unter der Führung von Shilpa Medicare Limited (BSE: 524742) (NSE: SHILPAMED) bekannt – einem weltweit führenden Pharmaunternehmen mit umfassender Erfahrung in der Herstellung von Atemwegstherapeutika und biotechnologischen Innovationen.