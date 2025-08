PotisEdge sichert sich im 3. Quartal 2025 zum fünften Mal in Folge das BNEF Tier 1 Ranking

VANCOUVER, BC, 4. August 2025 /PRNewswire/ -- Bloomberg New Energy Finance (BNEF), ein weltweit renommiertes Forschungsinstitut für die neue Energiebranche, veröffentlichte heute seine BNEF Energy Storage Tier 1 List 3Q 2025 . PotisEdge wurde erneut als Tier-1-Energiespeicherhersteller anerkannt und damit zum fünften Mal in Folge vom BNEF ausgezeichnet. Diese fortgesetzte Anerkennung spiegelt die nachhaltige Innovation, die globale Leistung und die Branchenführerschaft von PotisEdge im Bereich der Energiespeicherung wider.

Ein bewährter Marktführer für nachhaltige Energiespeicherung

Dieser Meilenstein sichert nicht nur die Führungsposition von PotisEdge in der Energiespeicherbranche, sondern unterstreicht auch das Engagement des Unternehmens bei der Bereitstellung leistungsstarker, skalierbarer und bankfähiger Energiespeicherlösungen für Privathaushalte, Gewerbe und Industrie sowie für Energieversorger. Mit Systemen, die in Europa, Australien und Nord- und Südamerika aktiv eingesetzt werden, unterstützt PotisEdge kritische Dekarbonisierungs- und Netzmodernisierungsmaßnahmen in verschiedenen Umgebungen. Die Listung unterstreicht nicht nur die Zuverlässigkeit der Produkte, sondern auch das Vertrauen, das Finanzinstitute und globale Entwickler in PotisEdge-Lösungen setzen.

Energie für den nachhaltigen Vorsprung

Da sich die globale Energiewende beschleunigt, baut PotisEdge seinen Wettbewerbsvorteil durch kontinuierliche Innovation, lokalisierte Servicemodelle und globale Integration der Lieferkette aus. Das Unternehmen bleibt seiner Mission treu, den nachhaltigen Wandel voranzutreiben und Energiesysteme zu liefern, die nicht nur intelligent und integriert, sondern auch zugänglich, zuverlässig, finanzierbar und zukunftssicher sind.

Über PotisEdge:

PotisEdge, mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich der Integration von Energiespeichersystemen (ESS), der von BloombergNEF als Tier 1 ESS-Anbieter und von InfoLink als globaler TOP3 ESS-Integrator im Jahr 2024 eingestuft wird. Mit über 13 Jahren Erfahrung in der ESS-Branche kombiniert PotisEdge patentierte 5S-Technologien (BMS, ICCS, EMS, TMS, PCS) und Fertigungsstandards in Automobilqualität, um leistungsstarke und nachhaltige Lösungen zu liefern.

PotisEdge unterhält hundertprozentige Tochtergesellschaften in Schweden, den USA, Australien, Singapur und Hongkong mit Produktionsstandorten in Suzhou (China) und Atlanta (USA). Das Unternehmen verfügt derzeit über eine Produktionskapazität von 31 GWh, die bis 2028 auf über 100 GWh erweitert werden soll. PotisEdge kombiniert Spitzeninnovation, betriebliche Exzellenz und finanzielle Stabilität, um Kunden aus dem Bereich C&I und Energieversorgung weltweit zu bedienen.

