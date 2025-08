Elegoo schließt die erste Phase von „ELEGOO With Her" ab und stellt weibliche Kreative aus den Bereichen Wohnkultur, Mode, Cosplay und Bildung ins Rampenlicht

SHENZHEN, China, 3. August 2025 /PRNewswire/ -- Elegoo, eine sich schnell entwickelnde Marke im Bereich der globalen intelligenten Fertigung, verkündet stolz den Abschluss der ersten Phase seiner Initiative „ELEGOO With Her", einem Programm zur Unterstützung von weiblichen Kreativen weltweit durch 3D-Druck. Aus über 110 Anmeldungen wurden 30 Teilnehmer aus 17 Ländern ausgewählt, die an dieser Phase teilnehmen. Nach dreimonatigen Workshops und Mentoring-Programmen tritt das Programm nun in seine Präsentationsphase ein. Über 70 % der Teilnehmer sind Neulinge im Bereich 3D-Druck, was die Bedeutung des Programms für die Zugänglichkeit dieser Technologie unterstreicht.

„ELEGOO With Her" wurde auf der Formnext 2024 vorgestellt und von acht versierten Designerinnen und Herstellerinnen geleitet: Anouk Wipprecht, Batoul al-Rashdan, Brigitte Kock, Denise Bertacchi, Emily Boe (Pseud.), Linette Manuel, Shehzeen Rehman und Willow Creative (alias). Zu den Kreationen der Teilnehmer gehörten MINT-Kits, die Mädchen in Afrika unterstützen, und aufwendig in 3D gedruckte Lampen, die vom Design des frühen 20. Jahrhunderts inspiriert sind und das kreative Potenzial des 3D-Drucks in den Bereichen Heimdekoration, Mode, Cosplay und Bildung demonstrieren.