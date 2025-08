Goldman Sachs bald mit neuer Long-Chance

Die Aufwärtsdynamik bei US-Aktien hat in den letzten Tagen sichtlich abgenommen, am Freitag hat sich schließlich eine Konsolidierung durch einen nicht unerheblichen Kursrückfall in der Goldman Sachs-Aktie bis auf 694,05 US-Dollar manifestiert. Insgesamt wird aus technischer Sicht jedoch ein Test des 50-Tage-Durchschnitts (blaue Linie) um 673,35 US-Dollar und damit das Vorgängerhoch aus Februar dieses Jahres erwartet. Erst im Anschluss und nach erfolgreicher Stabilisierung dürfte das übergeordnete Ziel am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 761,12 US-Dollar wieder in Angriff genommen werden und würde sich für entsprechende Long-Positionen anbieten. Geht es dagegen unter den EMA 50 talwärts, so müssten Abschläge auf 646,83 US-Dollar im Rahmen der Konsolidierung eingeplant werden. Ein vorzeitiger Ausbruch über das aktuelle Rekordhoch von 737,88 US-Dollar würde das Projektionsziel entsprechend früher in den Fokus rücken.

Trading-Strategie: