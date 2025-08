DAX im Sell-Off

Während der S&P 500 und NASDAQ 100 Index bereits vor Wochen ihre Vorgängerhochs aus Anfang dieses Jahres überwunden hatten, hat sich der Dow Jones Index erst seinem Vorgängerhoch angenähert. Exakt an dieser Stelle ist das Barometer zur Unterseite abgeprallt und zusammen mit ihm die übrigen Indizes. Beim DAX hatte dies eine Auflösung einer mehrere Wochen anhaltenden Rechteckkonsolidierung zur Folge gehabt, der Sell-Trigger lag um 23.968 Punkten und wurde am Freitag aktiviert. In der Folge kam es zu Kursverlusten zurück auf die Märzhochs bei 23.476 Zählern. Da eine größere Konsolidierung allerdings erst am Anfang stehen dürfte, müssen weitere Abschläge in den Bereich von rund 23.000 Punkten auf Sicht der nächsten Stunden zwingend einkalkuliert werden, sogar ein Kursrückgang auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 22.136 Punkten wäre noch problemlos möglich, ehe wieder eine Stabilisierung einsetzt und mittelfristig die Rallye der letzten Monate fortgesetzt wird. Auf der Oberseite dürfte der DAX erst bei einem nachhaltigen Sprung über 24.480 Punkte wieder Oberwasser erhalten und in den Bereich um 25.381 Punkten vordringen. Kurze Zwischenstopps auf dem Weg dorthin sollten bei 24.730 und 24.961 Punkten eingeplant werden.

Aktuelle Lage