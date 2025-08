Ziele bei…

Am Donnerstag schaffte der S&P 500 Index noch ein frisches Rekordhoch bei 6.427 Punkten auszubilden, drehte aber auf der Hälfte der Strecke zu seinem ursprünglichen Kursziel spontan zur Unterseite ab und setzte auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli zurück. Damit aber nicht genug, übergeordnet dürfte das Barometer mindestens auf seine Vorgängerhochs aus Anfang 2025 um 6.100 Punkten und den dort befindlichen 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) korrigieren und würde sich für ein entsprechendes Short-Engagement auf kurzfristiger Basis qualifizieren. Geht man von einer klassischen 123-Korrektur aus, so wären auf Sicht der nächsten Wochen Abschläge auf 6.000 bis 6.059 Punkte zu erwarten, womit einige in der jüngeren Vergangenheit gerissene Kurslücken gleichzeitig geschlossen werden dürften. Nach einer Stabilisierung in diesem Bereich ist im Anschluss aber mit einer Wiederaufnahme der übergeordneten Kursrallye auf 6.647 Punkte zu rechnen, womit mittelfristig wieder Long-Positionen interessant werden. Aus technischer Sicht liegt nämlich kein verwertbares Topping-Muster vor, sodass nach Ende der Konsolidierung wieder steigende Märkte erwartet werden dürfen.

