Zoll-Deal hat europäische Schwächen offenbart

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Zoll-Deal zwischen der EU und den USA muss Deutschland nach Ansicht von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) Konsequenzen ziehen. "Ich finde, dass unsere Schwächen sich in dem Streit mit den Amerikanern in der Zollfrage schon offenbart haben", sagte Klingbeil im Deutschlandfunk vor einem Treffen mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen in Washington. "Und da müssen wir Konsequenzen draus ziehen." Klingbeil mahnte an, man müsse nun enger mit anderen Partnern wie Kanada oder Großbritannien zusammen arbeiten. "Wir müssen stärker werden."

Es sei erstmal gut, dass es eine Lösung gebe, bekräftigte Klingbeil. Diese müsse nun ausbuchstabiert werden. Dann sei es aber auch Zeit für die Europäer, sich einmal hinzusetzen und zu überlegen: "Was ist da eigentlich die letzten Wochen passiert?" Angesprochen auf ein mögliches Ende des freien Welthandels sprach der SPD-Politiker von einem "Rückschlag".