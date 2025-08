Auf zu neuen Horizonten – das Flaggschiff überwindet das Zwölfmonatshoch

Der weltweit größte amerikanische Goldproduzent Newmont Mining erreichte im Oktober bei fast 60 US Dollar einen Hochpunkt. Bis zum Jahreswechsel verlor der Aktienkurs in einer deutlichen Abwärtsbewegung etwa ein Drittel seines Wertes. Seit Beginn des laufenden Jahres geht es nun stetig und deutlich oberhalb der grünen Aufwärtstrendlinie wieder aufwärts. Im Bereich des letzten Hochs oszillierte der Kurs schulmäßig um den damaligen Wert herum und stieg dann weiter an – eine etwas steilere Trendlinie ist seit Mai ableitbar.

Beide Durchschnittslinien steigen erfreulicherweise eindeutig an – zudem konnte die 100er mit dem Aufwärtskreuzen über die 200er ein mittelfristiges Kaufsignal generieren.