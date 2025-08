Bis auf weiteres von Zöllen nicht tangiert!

In Zeiten wie diesen erscheint es schwer, den Auswirkungen der Zolleskapaden auf die Aktienmärkte zu entkommen. Spotify ist dem US-Zollregime nur in sehr begrenztem Maße ausgesetzt. Es handelt sich primär um ein digitales Dienstleistungsunternehmen, das Musik-Streaming über das Internet anbietet und keine physischen Waren exportiert oder importiert. Dennoch gibt es einige Aspekte, unter denen Spotify indirekt vom US-Zollregime betroffen sein kann. Da sich internationale Zollbehörden zunehmend mit der Einordnung digitaler Produkte befassen (z. B. Software-Downloads, Cloud-Dienste), könnten langfristig auch Unternehmen wie Spotify stärker betroffen sein, falls sich die Regeln ändern oder neue digitale Zollabgaben eingeführt werden.

Die vergangenen sechs Veröffentlichungen der Quartalszahlen von Spotify waren stets von einem Kurssprung nach oben begleitet. Ende Juli 2025 kam es zu einem Rückschlag, nachdem die Zahlen zum zweiten Quartal die Analystenschätzungen verfehlten, was in Summe zu einem Kursrückgang um rund 20 % führte. Im zweiten Quartal 2025 blieb das Wachstum hinter den Erwartungen zurück. CEO Daniel Ek räumte ein, Spotify habe bei der Monetarisierung von Werbung zu langsam agiert. Diese Schwäche führte zum jüngsten Kursrutsch. Die Zeit davor erreichte Spotify mit dem Geschäftsjahr 2024 erstmals die Rentabilität, wobei der Gewinn auf über 1,1 Milliarden Euro stieg. Als Folge hat das Papier einen Aufwärtstrend ausgebildet, in dem sich der Kurs innerhalb von zweieinhalb Jahren insgesamt um 805 Prozent nach oben entwickelt hat. Am 27. Juni 2025 wurde ein Allzeithoch bei 785,00 US-Dollar markiert. Der danach zu beobachtende Rücksetzer im Ausmaß von 20 Prozent auf 627,15 US-Dollar stellt im historischen Vergleich noch keine Ausnahme dar. Schon ab dem 14. Februar 2025 sackte der Kurs innerhalb eines knappen Monats um gut 25 Prozent auf die Unterstützung bei 490,10 US-Dollar ab. Mit einem erwarteten KGV 2025 von aktuell 68,42 ist die Aktie von Spotify nicht als günstig zu bezeichnen. Dennoch sollten die steigenden Gewinne aufgrund der Konsensschätzung das erwartete KGV 2027 auf 35,26 senken. Gehen auch die Marktteilnehmer von weiteren Gewinnsteigerungen aus, könnte sich das Papier wieder stabilisieren und zu steigenden Kursen zurückfinden.

Spotify Technology S.A. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Wenn der Rücksetzer bei 20 Prozent bleibt, erscheint dies als nicht außergewöhnlich. Auch vom Rückgang um 25 Prozent ab Mitte Februar 2025 hat der Kurs wieder in die Spur gefunden. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MJ4WTP) könnten risikobereite Anleger, die einen steigenden Kurs von Spotify in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,55 profitieren. Das Ziel sei bei 755,00 US-Dollar angenommen (26,26 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 28 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 542,66 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 7,93 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MJ4WTP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 15,22 – 15,24 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 453,10 US-Dollar Basiswert: Spotify Technology S.A. KO-Schwelle: 453,10 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 627,15 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 26,26 Euro Hebel: 3,55 Kurschance: + 72 Prozent Quelle: Morgan Stanley

