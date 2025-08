Angriff auf Big Tech: Xiaomi launcht KI-Sprachmodell für Auto & Brille

Xiaomi hat am Montag ein neues Open-Source-Sprachmodell vorgestellt, das seine Technologien für Autos und Smart-Home-Geräte verbessern soll. Das "MiDashengLM-7B" basiert auf Xiaomis eigenem Sprachmodell und integriert das von Alibaba entwickelte "Qwen2.5-Omni-7B". In einem WeChat-Beitrag präsentierte der Konzern detaillierte Benchmarks. Mit dem Schritt schaltet sich Xiaomi offensiv in den Wettlauf um Künstliche Intelligenz ein, der sowohl in China als auch in den USA von höchster politischer Priorität ist. Die Aktie reagierte in Hongkong mit einem Kursplus von über 2 Prozent.

"MiDashengLM-7B" soll nicht nur Sprachbefehle verstehen, sondern auch nahtlos in Xiaomis wachsendes Ökosystem aus Fahrzeugen und vernetzten Haushaltsgeräten integriert werden. Damit will der Konzern die Nutzererfahrung in seinen Produkten grundlegend verbessern. Führende chinesische Tech-Unternehmen wie Alibaba und Tencent hatten zuletzt ähnliche Modelle veröffentlicht, die auch Bilder, Videos und Ton verarbeiten können – stets mit Blick auf die Konkurrenz von OpenAI.