Bye, Bye, Eiscreme! Unilever nach der Abspaltung wieder ein Kauf?

BofA-Analystin Victoria Petrova sieht in der zweiten Jahreshälfte ein weiteres beschleunigtes Wachstum im organischen Umsatz von 4,1 Prozent auf das Unternehmen zukommen, wobei insbesondere Schwellenmärkte sowie erfolgreiche Produktneueinführungen als Treiber gelten. Die hohe Wettbewerbsfähigkeit und die starke Pipeline mit Marken wie Dove, Vaseline und Persil sollen Unilever helfen, diese Prognosen zu erreichen.

Angesichts der soliden Ergebnisse und der positiven Aussichten hebt Bank of America die Aktie von Neutral auf Kaufen und schraubt das Kursziel auf 54 britische Pfund hoch. Damit hätte die Aktie ein Potenzial von 21 Prozent nach oben. Mit einem KGV von 17,6 für 2025 sehen die Unilever Papiere im Vergleich zu anderen Konsumgüteraktien außerdem relativ günstig aus.

Die Dividende wurde ebenfalls angehoben und liegt nun bei 1,84 Euro je Aktie. Mit einer Dividendenrendite von 3,2 Prozent schüttet Unilever aktuell etwas mehr aus als Konkurrent Procter & Gamble mit 2,5 Prozent.

Die größten Fortschritte sehen die Analysten in den asiatischen Märkten, insbesondere in Indien, wo Unilever im zweiten Quartal ein organisches Wachstum von 5 Prozent erzielte. Auch in China und Indonesien sind Verbesserungen zu erwarten. Trotz herausfordernder Bedingungen im ersten Halbjahr, erwartet BofA, dass Unilever seine Margenziele von über 20 Prozent EBIT-Marge langfristig halten und sogar ausbauen kann.

Petrova sieht zudem die bevorstehende Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts als positive Entwicklung, da dies dem Management ermöglicht, sich stärker auf wachstumsstärkere Kategorien zu konzentrieren und die Rentabilität zu steigern. Die EPS-Prognosen für 2025 wurden bereits um 3 Prozent angehoben, was Unilever zusätzliche Luft für die kommenden Jahre verschafft.

Seit 1. Juli firmiert die Magnum Ice Cream Co. als eigenständiges Unternehmen, die operative Trennung ist so gut wie abgeschlossen. "Wir liegen im Plan, die Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts bis Mitte November abzuschließen. Die operative Trennung ist nun abgeschlossen und die Wettbewerbsfähigkeit verbessert sich", erklärte CEO Fernando Fernandez.

Am 9. September wird Magnum in London einen Capital Markets Day abhalten, um seine strategische Ausrichtung und Investment-Story zu präsentieren. Unilever wird nach einem IPO für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren rund 20 Prozent der Anteile an Magnum Ice Cream Co halten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 52,50EUR auf Tradegate (01. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.