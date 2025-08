CEO der Zukunft Neues Cross-Mentoring-Programm begegnet drohendem Führungsvakuum in kommunalen Unternehmen / Bewerbungsstart: 4. August 2025 (FOTO) - Mehr als die Hälfte der heutigen Stadtwerke-CEOs gehen in den nächsten fünf bis sieben Jahren in den Ruhestand - Initiative "CEO der Zukunft" gestaltet aktiv eine vielfältige Führungskultur - Gründer der Initiative: Prof. Dr. Friedemann Schulz …