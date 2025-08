Aktien Asien Japans Börse unter Druck - Chinesische Börsen legen zu Der schwache US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Juli hat am Montag angesichts von Konjunktursorgen vor allem die japanische Börse belastet. Zugleich wurden so manche Anleger an den asiatisch-pazifischen Aktienmärkten aber auch wieder …