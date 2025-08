SimCorp ernennt Peter Sanderson zum Chief Executive Officer

Sanderson weist eine Erfolgsbilanz beim Vorantreiben von Wachstum vor und verfügt über umfassende Branchenkenntnisse

Sanderson war in wichtigen Führungspositionen bei GAM Investments und BlackRock Investment Management tätig

KOPENHAGEN, Dänemark und LONDON und NEW YORK, 4. August 2025 /PRNewswire/ -- SimCorp, ein weltweit führender Anbieter von Finanztechnologie und eine Tochtergesellschaft der Deutsche Börse AG, gab heute bekannt, dass Peter Sanderson mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt wird.

Sanderson bringt umfangreiches und vielseitiges Fachwissen in SimCorp ein, das er im Laufe seiner bedeutenden Karriere in wichtigen Führungspositionen in der Finanzbranche erworben hat. Als Group Chief Executive Officer für GAM Investments von 2019 bis 2024 erhielt er als direkter Kunde aus erster Hand Einblicke in die Software von SimCorp, was sein Verständnis für den strategischen Wert der Plattform verbesserte.