Renk & Hensoldt: "Gute Einstiegspunkte in einen attraktiven Superzyklus"

Die Aktien von Hensoldt und Renk stehen zu Wochenbeginn nach frischen Analystenkommentaren von Jefferies im Fokus der Anleger. Das Analysehaus hob Hensoldt von "Underperform" auf "Hold" an und erhöhte das Kursziel deutlich von 60 auf 92 Euro. Analystin Chloe Lemarie begründete die Neubewertung mit anhaltendem Rückenwind für die gesamte Flugzeug- und Rüstungsindustrie. Im Verteidigungsbereich böten sich gute Einstiegspunkte in einen attraktiven Superzyklus, schrieb Lemarie in einer aktuellen Branchenstudie. Zwar sei Hensoldt weiterhin ambitioniert bewertet, doch in Erwartung höherer Prognosen für 2030 gebe es keine negativen Kurstreiber mehr. Die soliden Quartalszahlen hätten zudem kurzfristige Sorgen zerstreut.

Bereits am Freitag hatte auch Warburg Research seine Einschätzung bestätigt und das Kursziel für Hensoldt von 71 auf 88 Euro angehoben. Die Experten sprachen von soliden Ergebnissen, die weder positiv noch negativ überrascht hätten. Angesichts der jüngsten NATO-Resolution und geplanter Haushaltssteigerungen in Deutschland sehen sie weiteres Potenzial für den Rüstungselektronik-Spezialisten – auch wenn kurzfristig klare Kurstreiber fehlten.