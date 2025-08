BERENBERG stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Zwar änderten diese nichts am Kursziel und seiner Anlageeinschätzung für den Baustoffhersteller, dennoch habe er seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2027 für jedes Jahr um etwa 2 Prozent gesenkt, schrieb Harry Goad in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bedingungen an den Endmärkten seien für die Franzosen in nahezu allen Sparten herausfordernd gewesen./rob/ck/menVeröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 16:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 92,50EUR auf Tradegate (04. August 2025, 09:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Harry Goad

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A