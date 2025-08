AKTIE IM FOKUS Teamviewer legen zu - Kepler Cheuvreux sieht Erholungspotenzial Eine Kaufempfehlung durch Kepler Cheuvreux hat die zuletzt arg gebeutelten Aktien von Teamviewer am Montag angetrieben. Sie legten am Vormittag als einer der Favoriten im MDax um 2,4 Prozent auf 9,03 Euro zu, nachdem die am Freitag mit knapp 8,7 …