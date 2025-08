BERNSTEIN RESEARCH stuft Hermes auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hermes nach Zahlen von 2800 auf 2650 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Luca Solca reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für das Geschäft mit Lederwaren. Luxuskonsumenten hielten sich nach wie vor zurück. Insgesamt blieben die Perspektiven für das Unternehmen aber gut./mis/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2025 / 00:47 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 2.082EUR auf Tradegate (04. August 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Luca Solca

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2650

Kursziel alt: 2800

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m