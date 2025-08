BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Eine Erholung der Fluggesellschaft lasse weiter auf sich warten, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erneuerung der Flotte verzögere sich und die Einführung des Langenstrecken-Kabinenkonzepts Allegris verlaufe schleppend./rob/mis/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2025 / 22:57 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2025 / 05:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 7,448EUR auf Tradegate (04. August 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.