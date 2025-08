Embat startet DACH-Geschäft aus München / Andri Schrey und David Vortmeyer führen Expansion als Country Manager an (FOTO)

München (ots) - Mit der Eröffnung des neuen Standorts in München und der

Berufung von Andri Schrey und David Vortmeyer als Country Manager DACH beginnt

für Embat (https://www.embat.io/de) ein neues Kapitel: Die Expansion in den

deutschsprachigen Markt wird ab sofort von München aus gesteuert. Beide Manager

bringen unterschiedliche Perspektiven und ein gemeinsames Ziel mit: Embat soll

zum strategischen Partner für Chief Financial Officers (CFOs) und

Finanzabteilungen im DACH-Raum werden.



Embat löst eines der zentralen Probleme moderner Finanzabteilungen: den Mangel

an transparenter, konsolidierter Echtzeit-Übersicht über die Liquidität. Statt

fragmentierter Daten und manueller Prozesse, die sich vielfach noch auf

Excel-Tabellen stützen, bietet Embat eine automatisierte Plattform, die

Cashflows in Echtzeit sichtbar und verwaltbar macht. Ein Highlight ist der

integrierte KI-Analyst "TellMe": eine auf künstlicher Intelligenz basierende

Anwendung, die wie ein vollwertiges Teammitglied agiert - Analysen erstellt,

Anomalien erkennt und proaktiv Handlungsempfehlungen gibt. So werden

Finance-Teams in die Lage versetzt, faktenbasiert, schnell und mit hoher

Sicherheit zu entscheiden.







zu über 15.000 Banken helfen Finanzprozesse zu automatisieren, analysieren und

steuerbar zu machen. Über 300 europäische Unternehmen vertrauen bereits auf

Embat. In Deutschland wächst die Marktpräsenz rasant - belegt durch die

erfolgreiche Zusammenarbeit mit namhaften Playern wie sennder, Nfon, Hawk,

Northern Data und Siemens. Dabei arbeitet Embat eng mit internationalen Partnern

wie EY, PwC, Deloitte, KPMG, SAP,



"Mit Andri und David haben wir zwei Persönlichkeiten, die unsere Vision nicht

nur teilen, sondern sie lokal vorantreiben können - mit Tiefe, Energie und einem

echten Verständnis für den Markt" , sagt Antonio Berga, Co-CEO von Embat .



Die Köpfe hinter dem Markteintritt



Andri Schrey (https://www.linkedin.com/in/andrischrey/) , aufgewachsen in

Island, geschult in Finanzen & Technologie zwischen Reykjavík, Madrid und

Hongkong, verantwortet die Expansion aus München heraus. Seine Mission: mittlere

Unternehmen - vom Scale-up bis zum Mittelständler - nicht nur mit Disruption,

sondern mit Relevanz und Wirksamkeit zu gewinnen: "Es geht nicht darum, mehr zu

tun, sondern intelligenter zu arbeiten. Excel und veraltete Technologie haben

ausgedient. Was jetzt gefragt ist sind zentralisierte Daten,

Zuvor war Schrey unter anderem bei





