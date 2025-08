Nach dem SFC-Energy-Crash: Ist diese Wasserstoff-Aktie jetzt die bessere Wahl?

Nach einer Berg- und Talfahrt in den vergangenen 12 Monaten hatte sich die Aktie von SFC Energy gerade erst wieder oberhalb von 20 Euro stabilisiert, da folgte am Freitag vergangener Woche die kalte Dusche. Der Brennstoffzellen-Spezialist musste Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende Jahr überraschend deutlich nach unten korrigieren. Grund dafür sind die nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die Auswirkungen der US-Zollpolitik unter Präsident Donald Trump.

Die im SDax notierte SFC-Aktie brach am Freitag zu Handelsbeginn um rund 30 Prozent ein und erreichte damit den tiefsten Stand seit Ende 2020. Die unerwartete Gewinnwarnung kam für viele Anleger überraschend. In den letzten Wochen hatte das Unternehmen noch wichtige Aufträge vermeldet, die Optimismus geweckt hatten. Analyst Michael Kuhn von der Deutschen Bank sprach von einer "überraschenden Kehrtwende", die die Erwartungen an die Aktie deutlich dämpfen werde.