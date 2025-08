Strategische Expansion von China nach Südamerika soll Umsatz verdoppeln

Silvercorp Metals Inc. (NYSE-A/TSX: SVM; FRA: S9Y) ist ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn ein aufkommender Silber-Bullenmarkt auf ein Unternehmen trifft, das dank sorgfältiger Planung und disziplinierter Kostenkontrolle seit Jahren stetig wächst – und sich dabei überwiegend aus dem eigenen Cashflow finanziert. Tatsächlich hat für den Silberproduzenten das Jahr 2026 längst begonnen, da das Geschäftsjahr des Unternehmens jeweils am 31. März endet. Für das vergangene Geschäftsjahr 2025 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 298,9 Mio. USD (Vorjahr: 215,2 Mio. USD), einen Nettogewinn von 58,2 Mio. USD (Vorjahr: 36,3 Mio. USD) sowie eine Rekordproduktion von 6,9 Mio. Unzen Silber (Vorjahr: 6,2 Mio. Unzen). Der Gewinn pro Aktie (unverwässert) lag bei 0,29 USD. Ein besonders wichtiger Maßstab für die finanzielle Flexibilität ist laut Unternehmen der Free Cashflow nach Investitionen – dieser belief sich 2025 auf 52,6 Mio. USD.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 hat das Unternehmen eine weitere Steigerung der Silberproduktion auf 7,6 Mio. Unzen angekündigt, was einem Wachstum von 9 % entspricht. Der Umsatz soll auf 354 Mio. USD steigen. Für 2027 wird ein Umsatz von 425 Mio. USD prognostiziert – basierend ausschließlich auf den beiden produzierenden Minen in China – bevor im Geschäftsjahr 2028 mit der Inbetriebnahme des El-Domo-Projekts in Ecuador ein bedeutender Entwicklungssprung erwartet wird. Die Integration von El Domo wird voraussichtlich den Umsatz im Geschäftsjahr 2028 (Beginn März 2027) auf 614 Mio. USD steigern. Dadurch würde sich die Umsatzverteilung nach Metallen und Regionen deutlich diversifizieren. Während die Silberproduktion in China voraussichtlich 270 Mio. USD zum Umsatz beitragen wird, würde die Kupferproduktion in Ecuador erstmals 113 Mio. USD generieren. Die Gold– und Silberproduktion aus El Domo soll zusammen 211 Mio. USD zum Umsatz beisteuern. Insgesamt würde sich der Anteil von Gold im Portfolio deutlich erhöhen.