Erstes Plus: Trump Media meldet positiven Cashflow dank Bitcoin-Offensive

Der größte Wachstumstreiber ist eine neue Bitcoin-Treasury-Strategie. Über eine Privatplatzierung mit Unterstützung von rund 50 institutionellen Investoren konnte das Unternehmen fast 2,4 Milliarden US-Dollar einwerben. Bis Juli wurden etwa 2 Milliarden US-Dollar in Bitcoin und Bitcoin-bezogene Wertpapiere investiert. Damit zählt Trump Media nun zu den größten Bitcoin-Haltern unter börsennotierten Unternehmen. Neben physischen Beständen gehören auch ETFs, Trusts und Derivate dazu. "Die Liquidität und Autonomie, die dieser Ansatz bietet, ist essenziell für unsere Produktentwicklung", erklärte CEO Devin Nunes.

Trump Media & Technology Group, Betreiber von Truth Social und Truth+, hat im zweiten Quartal 2025 einen wichtigen Meilenstein erreicht: Erstmals verzeichnete das Unternehmen einen positiven operativen Cashflow von 2,3 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig meldete es Finanzanlagen in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 800 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Parallel treibt Trump Media die Expansion seiner Plattformen voran. Das Streaming-Angebot Truth+ wurde weltweit ausgerollt und befindet sich mit dem "Patriot Package" in der Beta-Testphase. Abonnenten erhalten zusätzliche Funktionen wie längere Videouploads, eine Bearbeitungsfunktion und ein erweitertes Zeichenlimit. Zudem ist ein Prämienprogramm mit einem Utility-Token in Planung, der künftig auch zur Bezahlung im Truth-Ökosystem dienen soll. Auch die Integration von KI-Features in Truth Social wird vorbereitet.

Darüber hinaus hat das Unternehmen Anträge für mehrere Krypto-ETFs gestellt, darunter den Truth Social Bitcoin ETF sowie einen Bitcoin- und Ethereum-ETF. Trotz der Fortschritte weist Trump Media weiterhin einen Nettoverlust von 20 Millionen US-Dollar aus. Dieser resultiert hauptsächlich aus hohen Rechtskosten von rund 15 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der komplexen Fusion mit einer SPAC im Jahr 2024. Nunes betonte jedoch: "In sehr kurzer Zeit hat Trump Media das Internet für die freie Meinungsäußerung wieder geöffnet […] und nun unser erstes Quartal mit positivem operativem Cashflow abgeschlossen."

Mit seinem aggressiven Einstieg in Bitcoin und den Ausbau seiner digitalen Plattformen will Trump Media seine Position im Tech- und Mediensektor deutlich ausbauen – trotz rechtlicher und finanzieller Belastungen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

