Reich und schwach? / Wie Anleger auf Europas Probleme reagieren sollten

Itzehoe (ots) - Reich und schwach. Eine ungute Kombination, und sie trifft auf

Europa leider zu. Was das für Anleger bedeutet, erklärt Jörg Wiechmann,

Geschäftsführer beim Itzehoer Aktien Club (IAC).



Er zitiert Börsen-Ikone Warren Buffett und sein Bild vom Burggraben: Ein

gutverdienendes Unternehmen könne seinen Erfolg nur dann dauerhaft sichern, wenn

es über einen breiten Burggraben verfüge. Das können Patente sein wie bei der

Pharmafirma Novartis, eine starke Marke wie bei Coca-Cola oder technologischer

Vorsprung wie bei Chiphersteller Nvidia.





"Aber auch unter Nationen wecken Erfolg und Reichtum der einen die

Begehrlichkeiten bei den anderen", sagt Wiechmann. Dabei habe ausgerechnet

Europa die Position "reich und schwach" inne in einer Welt, die zunehmend in

Unordnung gerate und in der die Macht des Stärkeren auf dem Vormarsch sei. Ob

Russlands Ukraine-Krieg, Chinas Handelspraktiken oder das Einknicken der EU vor

der aggressiven Zollpolitik des US-Präsidenten: "Von allen Seiten entsteht

derzeit Druck auf den Wohlstand der Europäer", stellt der IAC-Experte fest.



Denn Europa fehle der breite Burggraben im Sinne Buffets, und das nicht nur

militärisch. Auch die cloudbasierte IT, ohne die kaum noch etwas gehe, sei

weitgehend in der Hand der großen US-Technologiekonzerne und damit der

US-Regierung, so Wiechmann. Darum möge sich niemand wundern, wenn sich der seit

Jahren andauernde wirtschaftliche Niedergang der EU fortsetze. Umso wichtiger

sei es für Anlieger, sich und ihr Vermögen zu schützen, betont Wiechmann: "Durch

umsichtige Investition in weltweit erfolgreiche Unternehmen, die dank breiter

Burggräben stark genug sind, ihre Position auch in Zukunft zu verteidigen."



Pressekontakt:



Nils Petersen

Fondsmanager

Tel: +49 4821 6793-36

Fax: +49 4821 6793-19

E-Mail: mailto:petersen@iac.de

Druckfähige Bilder finden Sie unter:

http://www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotos

Anmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter:

http://www.iac.de/newsletter_ots



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118553/6089524

OTS: Itzehoer Aktien Club GbR