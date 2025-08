Nach den Zöllen von Trump und den US-Arbeitsmarktdaten (mit massiven Abwärtsrevisionen) am Freitag ein Abverkauf der Aktienmärkte - wie geht es nun weiter? Trump hat erst einmal die Chefin des BLS entlassen, also jener Behörde, die die fragwürdigen Arbeitsmarktdaten herausgibt. Es ist ungemein bezeichnend für Trump, dass er die Arbeitsmarktdaten feierte, als sie gut ausfielen, nun aber die Daten für gefälscht erklärt, wenn sie schlecht ausfallen: Beim US-Präsidenten gilt eben uneingeschränkt das Motto: "Wahrheit ist nur das, was mir nützt". Nun hat Trump die Chance, neben einem neuen Chef beim BLS auch einen neuen Fed-Gouverneur zu ernennen, nachdem Fed-Mitglied Kugler früher ausscheidet als geplant. Diese Ernennung wird dann ab Mai 2026 der neue Fed-Chef sein. Können sich die Aktienmärkte erholen, in der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen?

Hinweise aus Video:

1. Nach Kursrutsch: Hoffnung auf Zinssenkung stützt Aktienmärkte

2. Trump wird bald neuen Fed-Gouverneur und Leiter der Arbeitsstatistik benennen

Das Video "Trump-Zölle, schräge Arbeitsmarktdaten, Aktienmärkte-Abverkauf!" sehen Sie hier..