Hyper Bit bestellt ElphaPex DG2-Miner der nächsten Generation und bringt neues, auf Community ausgerichtetes Hyper Bit-Spiel auf den Markt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 4. AUGUST 2025 / IRW-Press / HYPER BIT TECHNOLOGIES LTD. (CSE: HYPE) (OTCID: HYPAF) (FWB: N7S0) (das „Unternehmen“ oder „Hyper Bit“) gibt bekannt, dass es die Möglichkeit bekommen hat, als Erster am Markt die neuen ElphaPex DG2-Miner mit vorrangiger Lieferung vorzubestellen, und somit eine erste Bestellung von 25 Minern aufgegeben hat, deren Lieferung für das vierte Quartal 2025 erwartet wird. Das Unternehmen wird eine Anzahlung in Höhe von etwa 95.000 USD leisten, wobei der Restbetrag in Höhe von 95.000 USD am Versanddatum fällig ist, das voraussichtlich Mitte des vierten Quartals 2025 sein wird.