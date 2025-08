Wie ein einziger Fehler der Familie Thiele 4 Milliarden Euro Erbschaftsteuer bescherte (FOTO)

Langenfeld (ots) - Ein Multimilliarden-Erbe, ein verpasster Plan und die größte

Erbschaftsteuerzahlung der deutschen Geschichte: Als der Münchener Industrielle

Heinz Hermann Thiele im Februar 2021 überraschend verstarb, hinterließ er nicht

nur ein Firmenimperium, sondern auch einen beispiellosen Steuerfall. Weil eine

geplante Familienstiftung zu spät einsatzbereit war, musste die Familie Thiele

fast 4 Milliarden Euro Erbschaftsteuer an den Fiskus abführen - eine

Rekordsumme, die sonst wohl nie fällig geworden wäre.



Ein Fall, der zeigt, wie entscheidend Timing und Struktur bei der

Vermögensnachfolge sind. Und einer, der nicht nur Juristen und Unternehmer

interessiert - sondern alle, die glauben, mit einem Testament sei alles

geregelt.





"Eine Stiftung kann enorme Steuervorteile bringen - aber nur, wenn sierechtzeitig und rechtssicher aufgesetzt wird", sagt renommierterStiftungsexperte Sascha Drache. In diesem Beitrag erklärt er, wie Stiftungen zurlegitimen Steueroptimierung beitragen können, worauf es bei der Gestaltungankommt - und wie sich derartige Pannen mit der richtigen Strategie verhindernlassen.1. Der Fall Thiele - Ein Lehrstück in VermögensnachfolgeHeinz Hermann Thiele war kein gewöhnlicher Unternehmer. Aus einfachstenVerhältnissen arbeitete er sich zum Großaktionär und Aufsichtsratsvorsitzendendes Münchner Traditionskonzerns Knorr-Bremse hoch. Mit Beteiligungen an Vosslohund einer spektakulären Investition in die Lufthansa während der Corona-Krisebaute er ein Firmenimperium im Wert von rund 15 Milliarden Euro auf - und wurdedamit zum Multimilliardär.Doch als Thiele im Februar 2021 überraschend stirbt, ist die geplanteFamilienstiftung, in die er seine Unternehmensanteile einbringen wollte, nochnicht rechtsfähig. Sein Wille war klar: Die Stiftung sollte die Kontrolle überdas Familienvermögen sichern, Erbstreitigkeiten vermeiden - und enormeErbschaftsteuer verhindern. Doch dieser Plan scheitert an einem entscheidendenPunkt: der Zeit.Statt der Stiftung erbt zunächst seine zweite Ehefrau Nadia Thiele alssogenannte Vorerbin. Die testamentarische Konstruktion sieht zwar vor, dass dieVermögenswerte später an die Stiftung übergehen sollen - doch für das Finanzamtzählt nur der Stand zum Todeszeitpunkt. Und da war die Stiftung schlicht zu spätdran.Es folgt ein erbitterter Rechtsstreit: Nadia Thiele weigert sich, die Stiftungwie vorgesehen umzusetzen, stellt das Stiftungskonzept ihres Mannes infrage -und scheitert damit mehrfach vor Gericht. Erst Ende 2024, fast vier Jahre nachdem Tod Thieles, einigen sich die Parteien auf einen Vergleich. Die Stiftung